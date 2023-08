Agenda mercati: inflazione Usa luglio, il dato della settimana

L’inflazione statunitense di luglio sarà il market mover della settimana. Il dato, in calendario giovedì 10 agosto, dovrebbe mostrare un rimbalzo, dal 3% al 3,3% secondo il consenso degli economisti raccolto da Bloomberg. “Tale rimbalzo dovrebbe essere sostenuto dal recente rialzo dei prezzi dei carburanti. L’inflazione base è invece attesa dal consenso rimanere stabile al 4,8%, in linea con il dato di giugno”, segnalano gli strategist di Mps Capital Services presentando i principali appuntamenti macro della settimana. Ulteriori indicazioni sull’andamento a tendere potrebbero arrivare venerdì dai prezzi alla produzione, attesi in accelerazione (0,7% da 0,1%).