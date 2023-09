Diversi gli spunti macro dell’agenda di oggi, venerdì 15 settembre. Tra gli appuntamenti da seguire il discorso di Christine Lagarde, presidente della Bce, all’Eurogruppo, e i numerosi spunti in arrivo dagli Stati Uniti nel pomeriggio. In particolare, la manifattura dello Stato di New York, la produzione industriale e infine la fiducia dell’Università del Michigan.