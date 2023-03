Aeroporto di Bologna, a febbraio 535 mila passeggeri (+35,9% su 2022 ma -9,1% su 2019)

Un altro mese di parziale ripresa per il Marconi. Dopo un’estate 2022 in forte crescita rispetto ai livelli pre-pandemia e un autunno-inverno di consolidamento dei dati, a febbraio 2023 l’Aeroporto di Bologna ha registrato 535.395 passeggeri, che evidenziano un incremento importante sullo stesso mese del 2022 (+35,9%), ma che rappresentano anche un arretramento del 9,1% rispetto a febbraio 2019.

Nel dettaglio, i passeggeri su voli nazionali sono stati 127.477 (-0,7% sul 2022 e -7,7% sul 2019), mentre i passeggeri su voli internazionali, a quota 407.918, sono risultati in forte crescita sul 2022 (+53,6%) e in calo (-9,5%) sul 2019. I movimenti aerei del mese sono stati 4.238, in aumento sul 2022 (+20,8%), ma ancora inferiori rispetto al 2019 (-15,4%). Più stabili i volumi di merci trasportate per via aerea, pari a 3.335 tonnellate, in calo del 2,0% sul 2022 e in crescita del 4,5% sul 2019.

Le mete preferite di febbraio 2023 sono state: Catania, Barcellona, Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Tirana, Palermo, Londra Heathrow, Bucarest, Istanbul e Francoforte.

Nei primi due mesi del 2023 l’Aeroporto di Bologna ha registrato 1.125.484 passeggeri (in crescita del 58,4% sul 2022 e in calo dell’8,5% sul 2019), con 8.882 movimenti complessivi (+26,2% sul 2022 e -14,4% sul 2019), mentre le merci trasportate sono state 6.656 tonnellate (+0,4% sul 2022 e +2,4% sul 2019).