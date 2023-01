Aedes: Domus promuove Opa obbligatoria totalitaria, operazione da oltre 37 mln

Domus ha promosso un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie Aedes SIIQ quotate su Euronext Milan.

L’offerta, depositata oggi presso Consob, ha ad oggetto massime 126.687.361 azioni Aedes, pari al 45,15% del capitale sociale, corrispondenti alla totalità delle azioni dedotte le 153.919.908 azioni Aedes già detenute da Domus pari al 54,85% del capitale sociale.

Il prezzo dell’offerta è di 0,2922 per ogni azione ordinaria portata in adesione per un controvalore massimo complessivo di oltre 37 milioni di euro.

Domus è una holding, partecipata da un consorzio di investitori il cui obiettivo è l’acquisto della totalità del capitale sociale di Aedes SIIQ, tramite l’acquisizione delle quote di Aedes detenute da Augusto e Palladio Holding e la conseguente offerta pubblica di acquisto.

Il consorzio di investitori è composto da Hines e Vi-Ba e supportato dal capitale di fondi gestiti da soggetti affiliati ad Apollo Global Management.