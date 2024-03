Adobe scende del 13% in Borsa dopo una guidance debole

Le azioni di Adobe sono scese del 13% oggi dopo che l’azienda ha riportato risultati del primo trimestre che hanno battuto le stime ma hanno fornito una previsione di fatturato trimestrale debole.

L’azienda di software di progettazione ha registrato un utile per azione rettificato di 4,48 dollari, superiore ai 4,38 dollari attesi dagli analisti, secondo LSEG, precedentemente noto come Refinitiv. Il fatturato di 5,18 miliardi di dollari ha superato i 5,14 miliardi stimati dagli analisti.

Per il trimestre in corso, Adobe prevede un utile per azione rettificato compreso tra 4,35 e 4,40 dollari, mentre gli analisti si aspettavano 4,38 dollari. L’azienda ha dichiarato che il fatturato sarà compreso tra i 5,25 e i 5,30 miliardi di dollari, leggermente inferiore ai 5,31 miliardi stimati. L’azienda ha inoltre annunciato un riacquisto di azioni proprie per 25 miliardi di dollari.