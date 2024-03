Adidas: calo vendite in Nord America. Conti risentono dello stop alla linea Yeezy

Adidas avverte di un calo delle vendite nel mercato nordamericano, caratterizzato da un eccesso di scorte del 2024, poiché il marchio tedesco di abbigliamento sportivo continua a vendere le rimanenti scorte di Yeezy.

Adidas ha confermato che il suo utile operativo per il 2023 si è attestato a 268 milioni di euro (292,9 milioni di dollari) a fronte di un fatturato piatto a parità di valuta, significativamente al di sopra delle aspettative precedenti, anche se l’azienda continua a subire il contraccolpo della cessazione della linea Yeezy, le calzature prodotte dal rivenditore in collaborazione con il rapper americano Ye, precedentemente noto come Kanye West.

Nel quarto trimestre, la società ha registrato una perdita operativa di 377 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo fisso di 0,70 euro per azione.