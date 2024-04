Adecco Italia, Angelo Lo Vecchio è il nuovo amministratore delegato

Significativa novità nel panorama aziendale italiano: a Milano, il 29 aprile, è stata comunicata la nomina di Angelo Lo Vecchio a nuovo amministratore delegato di Adecco Italia, effettiva dal prossimo 1° maggio 2024. Questo cambio di leadership avviene dopo più di vent’anni di collaborazione tra Andrea Malacrida, l’ex country manager, e il gruppo Adecco, durante i quali Malacrida ha deciso di lasciare l’azienda per cercare nuove opportunità professionali.

Lo Vecchio, che ha iniziato il suo percorso in Adecco nel 2001, ha attraversato un’impressionante carriera all’interno dell’azienda, assumendo ruoli di rilievo in tre diversi continenti. Dopo aver dedicato dodici anni al mercato italiano, ultimamente nella posizione di managing director per Adecco Staffing, ha proseguito la sua carriera come country manager in India a partire dal 2014. Dal 2018, ha preso le redini della regione dell’Est Europa, del Medio Oriente e del Nord Africa, giocando un ruolo chiave nello sviluppo e nel potenziamento dei servizi offerti da Adecco in diciotto paesi.