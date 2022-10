Adani: big indiano in trattative con gli investitori per raccogliere 10 miliardi di dollari

Il miliardario indiano Gautam Adani e la sua famiglia stanno discutendo con alcuni investitori, tra cui le società di investimento di Singapore Temasek e GIC, per raccogliere almeno 10 miliardi di dollari per finanziare l’espansione nel settore dell’energia pulita, dei porti e del cemento.

Il Gruppo Adani investirà più di 100 miliardi di dollari nel prossimo decennio, la maggior parte dei quali nel settore della transizione energetica, ha dichiarato il mese scorso il suo presidente Adani, mentre il conglomerato portuale-energetico accelera un piano di espansione già aggressivo. I membri della famiglia Adani e i massimi dirigenti del gruppo hanno avuto colloqui con diversi potenziali investitori, secondo due persone con conoscenza diretta del Gruppo Adani e dei piani della famiglia Adani.

I promotori e i vertici del gruppo si sono recati a Singapore la scorsa settimana dopo aver incontrato investitori dell’Asia occidentale e degli Stati Uniti, ha dichiarato una delle persone citate. La seconda fonte ha sostenuto che il capitale sarà raccolto in più tranche e probabilmente attraverso la vendita di partecipazioni in aziende del gruppo o in entità associate al gruppo promotore.