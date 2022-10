Avvio di settimana all’insegna della negatività in Europa. Ftse Mib a 20.700 punti

Avvio di settimana in territorio negativo in Europa con la maggior parte degli indici del Vecchio Continente che si trovano sotto la parità. L’indice EuroStoxx 50 si trova a 3.350 punti con un calo dello 0,74%, mentre il nostro indice Ftse Mib avvia la seduta in ribasso dello 0,52% a 20.700 punti. Negatività anche sull’indice tedesco Dax 30 che al momento si trova in calo dello 0,60% e sull’indice francese Cac40 che si trova in ribasso dello 0,55%.

Questa settimana (giovedì) il focus degli operatori sarà incentrato sul dato sull’inflazione statunitense che è attesa in rallentamento dagli analisti all’8,1% dal precedente 8,3%.

Infine, lo spread Btp/Bund si trova al momento poco sopra la parità a quota 251 punti base.