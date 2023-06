AbitareIn: titolo in luce (+7,9%) dopo conti e dividendo straordinario

AbitareIn, società attiva nello sviluppo residenziale, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 31 marzo 2023 e la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario in denaro per un importo complessivo di 10 milioni di euro. Il titolo viaggia in rialzo del 7,9% a 5,48 euro.

I conti del Gruppo evidenziano ricavi consolidati per 76,7 milioni di euro (rispetto a 66,4 mln al 31 marzo 2022), un EBT di 23,2 mln (vs 4,5 mln) e un utile netto di pertinenza di 22,3 mln (vs 2,8 mln).

“Abbiamo deliberato un dividendo a valere sul bilancio 2022 di 10 milioni di euro, pari al 7,5% della nostra capitalizzazione odierna, e un piano di acquisto di azioni fino ad un massimo di 20 milioni di euro da eseguire nei prossimi 18 mesi”, ha affermato l’Amministratore Delegato Marco Grillo.