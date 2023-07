Abertis: accordo strategico tra Mundys ed Acs per rafforzare Leadership Globale

Mundys e Acs Group hanno annunciato “un accordo strategico di collaborazione per Abertis”. L’obiettivo principale di questo accordo è di consolidare la posizione di Abertis come leader mondiale nel settore delle concessioni di infrastrutture di trasporto. Per raggiungere questo obiettivo, entrambi i partner si sono impegnati a investire risorse nell’azienda.

Mundys e Acs hanno pianificato di “sostenere un piano di investimenti” per espandere il portafoglio di asset gestiti da Abertis. Questo contribuirà alla crescita dell’azienda e alla creazione di valore per Abertis. L’investimento non riguarda solo l’espansione del portafoglio di asset, ma anche il supporto alla crescita e alla creazione di valore in Abertis.

In aggiunta a questo, l’accordo prevede un nuovo schema di governance. In base a questo schema, entrambi i partner avranno la possibilità di nominare lo stesso numero di rappresentanti nel consiglio di amministrazione, oltre ai capi dell’azienda. Di conseguenza, Mundys continuerà a nominare il CEO, mentre Acs avrà la responsabilità di nominare il presidente e il CFO.