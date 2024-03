A2A: conti positivi nel 2023, aumenta dividendo

A2A ha reso noti i suoi risultati finanziari al 31 dicembre 2023, evidenziando un’ottima performance economica e finanziaria. La società ha continuato a concentrare i propri sforzi sugli investimenti per la transizione ecologica e ha proposto un dividendo complessivo in crescita del 6% pari a 0,0958 euro per azione.

Il Margine Operativo Lordo Ordinario ha raggiunto 1.930 milioni di euro, segnando un incremento del 30% rispetto al 2022. L’Utile Netto ha visto un aumento del 64%, attestandosi a 659 milioni di euro. Escludendo le partite straordinarie, l’Utile Netto Ordinario è aumentato del 67% rispetto al 2022, raggiungendo 635 milioni di euro.

I ricavi si sono posizionati a 14.758 milioni di euro, mostrando una diminuzione del 36% rispetto all’esercizio 2022, a causa delle tendenze ribassiste dei prezzi delle commodities. Gli investimenti organici sono stati pari a 1.376 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. La Posizione Finanziaria Netta si è attestata a 4.683 milioni di euro, migliorando rispetto ai 4.258 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda la transizione energetica, A2A ha acquisito società per lo sviluppo di nuovi parchi fotovoltaici in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, per un totale di 80MW. La produzione di energia rinnovabile da fonte eolica ha raggiunto 428 GWh, con un incremento del 71% grazie alle acquisizioni del 2022 e all’avvio dell’impianto di Matarocco. La base clienti nel segmento energy retail è cresciuta di 420 mila unità rispetto al 31 dicembre 2022.

In tema di sostenibilità, le emissioni dirette di anidride carbonica sono state ridotte del 36% rispetto al 2022. Gli investimenti ammissibili hanno raggiunto il 72% e sono allineati per il 46% ai fini della Tassonomia Europea, dimostrando l’impegno continuo di A2A per la finanza sostenibile.