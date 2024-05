HANetf supera i 4 miliardi di dollari di AUM grazie all’interesse per difesa e industria dell’uranio

HANetf, piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC, ha superato i 4,31 miliardi di dollari di masse in gestione complessive (AUM). L’incremento da gennaio 2024 ad oggi è stato del 42,7% in quanto all’inizio dell’anno gli AUM totali di HANetf erano pari a 3,02 miliardi di dollari e, da allora, sono aumentati di altri 1,29 miliardi.

Questa crescita è stata, in particolare, determinata dall’interesse degli investitori per due settori su cui HANetf ha puntato negli ultimi anni: la difesa e l’industria dell’uranio. L’ETF NATO Future of Defence, infatti, ha registrato 318,61 milioni di dollari di flussi solo quest’anno, raggiungendo ora 383,85 milioni di dollari di AUM. Lo Sprott Uranium Miners ETF, invece, ha registrato flussi per 54,81 milioni di dollari nell’ultimo anno, raggiungendo un AUM di 343,85 milioni di dollari e rimanendo il più grande ETF sull’uranio in Europa.

Per quanto riguarda gli ETC, il Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAU), quotato in collaborazione con la Zecca Sovrana inglese, si attesta a quota 848,81 milioni di dollari di AUM, vedendo la percentuale di oro riciclato in custodia a garanzia dell’ETC superare il 50%; mentre l’ETC su Bitcoin realizzato insieme a ETC Group rimane il più grande prodotto di questo tipo quotato in Europa, con 1,46 miliardi di dollari di AUM.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha così commentato: