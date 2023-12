Xiaomi presenta il suo modello di auto elettrica

L’azienda cinese di elettronica di consumo Xiaomi presenta un nuovo modello di auto, competendo con i giganti automobilistici Tesla e Porsche.

Il modello di auto dell’azienda, noto come Xiaomi SU7, “è in fase di produzione di prova e arriverà sul mercato nazionale tra qualche mese”, ha dichiarato l’amministratore delegato Lei Jun in un post pubblicato sulla piattaforma di social media X, precedentemente nota come Twitter. “Il prezzo non è ancora stato definito”.