Workday: ricavi balzano a 1,54 mld $ (+21,9%) nel 2° trimestre

Workday, azienda leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane, ha riportato nel secondo trimestre per l’anno fiscale 2023 ricavi totali che ammontano a 1,54 miliardi di dollari, in crescita del 21,9% rispetto all’anno precedente, e ricavi da sottoscrizioni di 1,37 miliardi di dollari, superiori del 22,8% rispetto all’anno passato. Per l’anno fiscale 2023 Workday si aspetta ricavi da sottoscrizioni compresi tra i 5,537 e 5,557 miliardi di dollari.

Workday ha inoltre annunciato che in questo trimestre ci sono stati diversi altri clienti (sia istituzioni pubbliche, sia aziende private) che hanno scelto il sistema di gestione finanziaria Workday.

Aneel Bhusri, co fondatore, co-CEO e presidente di Workday ha dichiarato: “I nostri risultati, che hanno sovraperformato rispetto alle nostre principali metriche operative, sottolineano l’importanza continua della trasformazione digitale per la finanza e le risorse umane. E, nonostante l’incertezza attuale, rimaniamo fiduciosi nelle nostre prospettive di crescita a lungo termine perché Workday continua a fungere da partner indispensabile per i nostri clienti”.