WIIT: contratto Secure Cloud con società di servizi legali e fiscali

WIIT ha siglato un nuovo contratto quinquennale con un’importante società italiana, specializzata nell’offerta di servizi legali e fiscali.

L’accordo va ad ampliarne uno già in essere per un valore complessivo di circa 3,7 milioni di euro, di cui 2,2 milioni per nuovi servizi Premium Cloud, con un’estensione del perimetro e adozione del modello Secure Cloud.

Il Cliente ha scelto WIIT, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, per i prossimi cinque anni, confermando la partnership già attiva e consolidata negli anni per i servizi di Cyber Security a protezione dei propri dati, processi ed endpoint con servizi di Enterprise SOC, sicurezza fisica perimetrale e logica.

Inoltre, il Cliente riafferma la fiducia verso WIIT e nella sua capacità di erogare servizi e soluzioni con un elevato profilo di sicurezza, estendendo la collaborazione con l’obiettivo di permettere una transizione verso un modello di Secure Cloud.