Webuild e Shibh Al Jazira: 1,4 mld € per progetto ferroviario ad alta velocità a Neom

Webuild e Shibh Al Jazira Contracting Company hanno siglato un accordo di joint venture per la progettazione e realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità di 57 km a Neom, situata sulla costa nord del Mar Rosso in Arabia Saudita. Con un valore complessivo di circa 1,4 miliardi di euro, la joint venture è composta per il 70% da Webuild e per il 30% da Sajco.

Il progetto prevede la costruzione della maggior parte della linea ferroviaria che collegherà Oxagon, un avanzato centro industriale di Neom, con la rivoluzionaria città The Line. Webuild prevede che il progetto genererà oltre 4.000 posti di lavoro, tra diretti e di terzi.

Neom rappresenta un modello di vita urbana sostenibile e vivibile, inserita tra i Giga Progetti in corso in Arabia Saudita. The Line, annunciata nel 2021, sarà una città lunga 170 km e priva di strade o auto, in grado di ospitare fino a 9 milioni di persone su un’area di soli 34 chilometri quadrati. Al termine della sua realizzazione, Neom sarà alimentata interamente da energia pulita, generata da fonti rinnovabili come solare, eolico e idrogeno verde.