Warren Buffett vende azioni Bank of America per $982 milioni

Warren Buffett ha venduto ulteriori azioni di Bank of America per un valore di 982 milioni di dollari, proseguendo nella riduzione del suo investimento nella seconda banca più grande degli Stati Uniti. La sua Berkshire Hathaway ha tagliato la quota di quasi il 13%, attraverso una serie di vendite a partire da metà luglio, generando un totale di 5,4 miliardi di dollari. Le ultime cessioni, dettagliate in un documento pubblicato martedì sera, sono avvenute il 23, 26 e 27 agosto.

Buffett non ha rivelato le ragioni dietro queste decisioni, riducendo così un’investimento proficuo avviato quando le azioni erano scambiate intorno ai 5 dollari nel 2011. Le azioni erano aumentate del 31% quest’anno prima della serie di vendite. Da allora, hanno subito un calo del 10%, arrivando a 39,67 dollari.

Si tratta del più grande dietrofront di Buffett da un suo investimento. Berkshire rimane tuttavia il maggior azionista della banca, con 903,8 milioni di azioni per un valore di 35,9 miliardi di dollari, basato sul prezzo di chiusura di martedì.