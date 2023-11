Walmart: vendite a +4,9% nel III trimestre

Walmart ha registrato nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2024 (concluso il 31 ottobre 2023) un fatturato consolidato a 160,8 miliardi di dollari, segnando un incremento del 5,2% (o del 4,3% in valuta costante) rispetto allo stesso trimestre del 2022.

In termini di vendite comparabili negli Stati Uniti (escludendo il carburante), Walmart ha evidenziato un’impennata del 4,9%, superando le stime del mercato previste al 3,35%.

Per quanto riguarda l’utile netto, la società ha segnato 453 milioni di dollari, una svolta drastica rispetto alla perdita di 1.798 milioni di dollari registrata nello stesso periodo del precedente anno fiscale. L’utile rettificato per azione nel terzo trimestre è stato di 1,53 dollari, leggermente sopra le aspettative degli analisti, che prevedevano un profitto medio di 1,52 dollari per azione.