Walmart supera le aspettative nel terzo trimestre 2024: utile netto di 4,58 miliardi di dollari

Il gigante americano della vendita al dettaglio, Walmart, ha chiuso il terzo trimestre del 2024 con un utile netto di 4,58 miliardi di dollari, equivalente a 57 centesimi per azione. Questo risultato supera leggermente i 4,53 miliardi di dollari, o 6 centesimi per azione, registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Le vendite del gruppo sono aumentate del 5,5%, raggiungendo i 169,59 miliardi di dollari, rispetto ai 160,8 miliardi di dollari del periodo precedente. Questo incremento riflette una performance superiore alle attese e conferma la solidità della strategia di crescita di Walmart.

In risposta a questi risultati positivi, Walmart ha rivisto al rialzo le sue stime per l’esercizio 2025. La società ora prevede di conseguire vendite nette consolidate in aumento tra il 4,8% e il 5,1%, rispetto alle precedenti aspettative di crescita che si attestavano tra il 3,75% e il 4,75%.