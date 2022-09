Wall Street: Nasdaq orientato a chiudere settimana peggiore da giugno. Futures giù, shock FedEx

A Wall Street futures sotto forte pressione, dopo la chiusura negativa della vigilia. La borsa Usa continua a perdere terreno, con i futures che puntano con decisione verso il basso.

I principali indici azionari Usa si avviano a una chiusura settimanale negativa, che vede il Dow Jones Industrial Average in perdita del 3,70%, lo S&P 500 in rosso del 4,08% e il Nasdaq Composite in flessione del 4,62%, orientato a chiudere la settimana peggiore da giugno.

Nella sessione di ieri, il Dow è sceso di 173 punti (-0,56%), chiudendo al minimo dal 14 luglio. Il Nasdaq Composite è scivolato dell’1,43%, mentre lo S&P 500 ha perso l’1,13%.

Alle 7.30 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones perdono più di 180 punti (-0,59%); quelli sul Nasdaq arretrano dello 0,88%, mentre quelli sullo S&P 500 scendono dello 0,70%.

Ad alimentare il sentiment ribassista è l’annuncio di FedEx, la società americana di spedizioni internazionali, che ha reso noto di aver ritirato la guidance sull’intero anno, portando così il titolo a crollare del 15%.

Il colosso americano ha citato come motivo alla base del ritiro della guidance la difficoltà di fare previsioni in un contesto volatile.

FedEX ha fatto l’annuncio nel giorno in cui ha reso noti i risultati di bilancio. Nel trimestre terminato il 31 agosto, l’eps si è attestato a $3,44 su base adjusted, decisamente peggio dei $5,14 attesi, a fronte di un fatturato pari a $23,2 miliardi, rispetto ai $23,59 miliardi previsti.

Il gruppo ha annunciato anche la chiusura di 90 uffici, di cinque sedi corporate, oltre alla riduzione di voli e alla cancellazione di progetti. Ancora, le assunzioni sono state rimandate.

L’inflazione rimane il chiodo fisso degli investitori, che cercano di prevedere cosa deciderà di fare la Fed di Jerome Powell, nell’imminente riunione del 20-21 settembre.