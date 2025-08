Wall Street in ribasso: Dow Jones perde lo 0,93%

Inizio di giornata difficile per Wall Street, che registra un calo significativo in apertura. Il mercato azionario è stato scosso dall’entrata in vigore dei nuovi dazi imposti dal presidente Donald Trump e da un rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti che non ha soddisfatto le aspettative degli analisti.

Il rapporto sull’occupazione di luglio ha evidenziato un incremento di soli 73.000 posti di lavoro nel settore non agricolo, ben al di sotto delle previsioni degli esperti di Dow Jones, che si aspettavano un aumento di 100.000 unità. Inoltre, il tasso di disoccupazione è salito dal 4,2% al 4,3%, segnalando un rallentamento nel mercato del lavoro. Parallelamente, i nuovi dazi imposti dal governo statunitense, che variano dal 10% al 41%, hanno iniziato a mostrare i loro effetti.

In apertura di seduta i principali indici azionari americani hanno registrato perdite significative: il Dow Jones ha perso 408,38 punti, pari a un calo dello 0,93%, lo S&P 500 ha ceduto 65,98 punti (-1,04%) e il Nasdaq ha subito una flessione di 303,95 punti (-1,44%). Anche il prezzo del petrolio Wti al Nymex ha subito un lieve calo dello 0,16%, attestandosi a 69,15 dollari al barile.