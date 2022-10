Wall Street: futures Usa in rialzo dopo chiusura negativa. Borsa Tokyo +1%, Hong Kong giù

Futures Usa in rialzo, dopo la pausa di Wall Street che, nella sessione di ieri, ha chiuso in ribasso per la prima volta dopo due sedute consecutive di forti rialzi:

il Dow Jones Industrial Average ha perso 42,45 punti, o 0,14%, a 30.273,87, azzerando comunque gran parte delle perdite sofferte durante le ore precedenti, quando era sceso fino a -429,88 punti.

Lo S&P 500 ha ceduto lo 0,20% a 3.783.28, e il Nasdaq Composite è arretrato dello 0,25% a quota 11.148,64. Focus sul trend dei rendimenti dei Treasuries Usa, con quelli a 10 anni che ieri hanno superato la soglia del 3,7%, dopo che nella sessione precedente erano scesi sotto il 3,6%.

Alle 7.30 circa ora italiana, i futures Usa confermano la voglia di ripresa: i futures sul Dow Jones salgono dello 0,42%, quelli sullo S&P 500 avanzano dello 0,50% circa, mentre quelli sul Nasdaq segnano un rialzo dello 0,62%.

Mercati azionari prevalentemente positivi in Asia, con l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo che sale dell’1% circa, mentre la borsa di Hong Kong è sotto pressione con un calo dello 0,25%, dopo essere balzata fin oltre +6% alla vigilia. La borsa di Shanghai rimane chiusa per la festività nazionale del Golden Week. Seoul solida con un rialzo dell’1,25%, mentre la borsa di Sidney avanza dello 0,11%.