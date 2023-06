Wall Street: futures scivolano dopo che riunione Fed

I futures del Dow Jones Industrial Average sono scesi di 37 punti, pari allo 0,1%. S&P 500 e Nasdaq-100

sono scesi rispettivamente dello 0,3% e dello 0,5%.

Il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato durante la conferenza stampa post riunione che il Federal Open Market Committee utilizzerà le sei settimane che mancano alla prossima riunione per “prendere in considerazione l’inasprimento cumulativo della politica monetaria”. Ha aggiunto che la decisione sulla mossa politica di luglio non è ancora stata presa.