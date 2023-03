Wall Street: futures positivi dopo sessione contrastata. Migliora sentiment su titoli banche Usa

Sentiment in miglioramento a Wall Street, con i futures sui principali indici azionari Usa in rialzo, dopo la sessione contrastata della vigilia.

Alle 7 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones avanzano dello 0,16%, quelli sullo S&P 500 salgono dello 0,14%, mentre i contratti sul Nasdaq mettono a segno un progresso dello 0,10%.

Nella seduta di ieri, il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 194,55 punti, +0,60%, a 32.432,08; lo S&P 500 è avanzato dello 0,2% a 3.977,53. Il Nasdaq Composite ha perso lo 0,5% a quota 11.768,84.

I recenti interventi lanciati dalle autorità federali americane per blindare le banche americane e i dati che dimostrano come la fuga dei depositi si sia indebolita, sia da banche di minore importanza che dai principali istituti di credito, hanno visto protagonista la rimonta dei titoli del settore bancario.

A fare da assist, anche la notizia relativa all’accordo con cui First Citizens Bank ha rilevato dall’FDIC asset di SVB (Silicon Valley Bank), per un valore di 72 miliardi di dollari circa, a uno sconto di $16,5 miliardi. Allo stesso tempo, 90 miliardi di dollari circa di strumenti finanziari e di altri asset di Silicon Valley Bank rimarranno “in amministrazione controllata per disposizione della FDIC”, stando a quanto comunicato dalla stessa agenzia federale americana di garanzia sui depositi che, lo scorso 10 marzo, aveva preso il controllo della banca fallita.

Bloomberg News ha riportato inoltre alcune indiscrezioni secondo cui le autorità federali americane, dunque la FDIC, ma anche la Fed e il dipartimento del Tesoro, starebbero considerando l’opzione di espandere il programma di prestiti di emergenza lanciato per le banche.

Le indiscrezioni hanno fatto da assist al titolo First Republic e, in generale, al comparto delle banche regionali Usa.

L’ETF SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ha chiuso così la sessione in rialzo dello 0,9%, dopo essere balzato di oltre il 3% nei massimi intraday.

First Republic è salita dell’11,8%, mentre PacWest ha guadagnato il 3,4%.

Hanno ritracciato invece i titoli hi-tech: Alphabet ha ceduto il 2,8%, Meta ha perso l’1,5%.