Wall Street: futures poco mossi, ma il sentiment è ancora positivo. Dow Jones in rialzo per la quarta sessione consecutiva

Trend dei futures Usa poco mosso dopo la sessione negativa della vigilia, che ha visto il Dow Jones Industrial Average salire per la quarta seduta consecutiva, e avanzare dello 0,46%.

Lo S&P 500 è salito dell’1,03%, mentre il Nasdaq Composite ha messo a segno un rialzo dell’1,19%.

In premercato, i futures sui tre listini azionari Usa sono praticamente piatti.

Il miglioramento del sentiment a Wall Street si spiega con la pubblicazione, venerdì scorso, del report occupazionale Usa, che ha riacceso le speranze sulla decisione della Fed di Jerome Powell di tagliare i tassi Usa.

Le speranze erano state affossate dopo l’ultima carrellata di dati macro che aveva indicato la persistenza dell’inflazione.

Il report occupazionale Usa di aprile ha messo in evidenza un quadro ben solido del mercato del lavoro degli Stati Uniti, ma più debole delle attese, fattore che di per sé ha portato i trader a ritenere che, dopo tutto, la Fed potrebbe intervenire con un taglio dei tassi per dare una sferzata all’economia americano.

Il tasso di disoccupazione è salito infatti ad aprile, attestandosi al 3,9%, rispetto al 3,8% del mese scorso, a fronte di una creazione di 175.000 nuovi posti di lavoro, inferiore al rialzo di 240.000 di nuovi posti di lavoro attesi dal consensus.