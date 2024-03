Wall Street: futures in rialzo in attesa di dato clou su inflazione pre-Fed

A Wall Street i futures sui principali indici azionari Usa sono poco mossi, dopo la sessione contrastata della vigilia, che ha visto lo S&P 500 e il Nasdaq chiudere rispettivamente in calo dello 0,19% e dello 0,54% e il Dow Jones salire dello 0,10%.

Alle 6.45 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones avanzano dello 0,08%, mentre i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq salgono rispettivamente dello 0,12% e dello 0,29%.

Attesa per il dato relativo all’inflazione misurata dall’indice dei prezzi alla produzione di febbraio, che aiuterà i mercati ad anticipare le future decisioni di politica monetaria della Fed guidata da Jerome Powell, in particolare il timing dei tagli ai tassi previsti per quest’anno.

Gli economisti intervistati da Dow Jones stimano un rialzo dell’indice PPI pari a +0,3% su base mensile. Per l’indice core, le attese sono di un aumento dello 0,2%.

Il dato relativo all’inflazione sarà l’ultimo market mover di rilievo a essere pubblicato prima dell’imminente riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria, in calendario il 19-20 marzo.