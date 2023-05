Wall Street: futures in lieve rialzo. Tetto debito Usa: rumor su incontro Biden-leader Congresso

Futures Usa in lieve rialzo: alle 7.10 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,12%, i futures sullo S&P 500 avanzano dello 0,22% mentre i futures sul Nasdaq mettono a segno un progresso dello 0,31%.

Ieri sessione negativa per Wall Street, con l’indice Dow Jones Industrial Average in calo di oltre 200 punti, o dello 0,66%. Il listino è stato affossato in particolare dai sell che hanno colpito il titolo Disney dopo la diffusione della trimestrale.

Il sentiment degli investitori è stato esacerbato dalle vendite che sono tornate a colpire i titoli delle banche regionali Usa, dopo l’annuncio di PacWest, che ha comunicato un calo dei depositi.

Lo S&P 500 ha perso lo 0,17%, mentre il Nasdaq Composite è salito dello 0,18%.

Il Dow Jones e lo S&P 500 si avviano a chiudere la seconda settimana consecutiva di ribassi, in flessione rispettivamente dell’1,08% e dello 0,14%.

Il Nasdaq Composite si avvia invece a concludere la sua terza settimana consecutiva di rialzi, in crescita questa settimana dello 0,76%.

Sull’umore degli investitori pesa la paura legata al fatto che il Congresso Usa non ha alcora trovato un accordo per alzare il tetto sul debito Usa.

Tra l’altro, secondo alcune indiscrezioni riportate dalla CNBC, un incontrotra il presidente americano Joe Biden e i leader del Congresso, teso a sbloccare l’impasse e previsto per oggi, sarebbe stato posticipato alla prossima settimana.