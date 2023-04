Wall Street: futures in lieve rialzo, le trimestrali Usa della settimana da monitorare

Wall Street: futures Usa in lieve rialzo, le trimestrali Usa della settimana da monitorare

Wall Street sembra orientata ad avviare la nuova settimana di contrattazioni in territorio lievemente positivo, dopo le buone arrivate dal fronte societario Usa, in particolare dal mondo delle Big Banks made in Usa.

Lo scorso venerdì i giganti finanziari JP Morgan e Wells Fargo hanno pubblicato trimestrali migliori delle attese, allontanando i timori sul settore scatenati dal collasso, il mese scorso, della banca delle start up SVB (Silicon Valley Bank).

La stagione delle trimestrali Usa continuerà questa settimana con la pubblicazione, nella giornata di oggi, dei conti di Charles Schwab, a cui faranno seguito dopodomani quelli di Bank of America e Morgan Stanley.

Sempre mercoledì toccherà al colosso delle auto elettriche fondato da Elon Musk Tesla, mentre la blue chip Procter & Gamble diffonderà la trimestrale nella giornata di venerdì.

Alle m7.10 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones e sullo S&P 500 salgono dello 0,16%, mentre quelli sul Nasdaq rimangono invariati.