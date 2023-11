Wall Street: futures e Fed sull’attenti nell’Inflation Day. Le attese degli analisti

Grande attesa oggi a Wall Street per la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti, dato cruciale per monitorare il trend dell’inflazione, relativo al mese di ottobre.

Alle 6.50 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones perdono lo 0,03%, i futures sullo S&P 500 sono in rialzo dello 0,04%, mentre i futures sul Nasdaq avanzano dello 0,14%.

Ieri chiusura debole per i principali indici azionari Usa, con il Dow Jones in rialzo dello 0,2% e lo S&P 500 e il Nasdaq in flessione rispettivamente dello 0,1% e dello 0,2%.

Il consensus degli economisti prevede un rialzo dello 0,1% su base mensile e del 3,3% su base annua per il dato headline.

Per l’indice CPI core, ovvero il dato depurato dai prezzi più volatili dei beni alimentari ed energetici, le aspettative sono di un aumento dello 0,3% su base mensile e del 4,1% su base annua.

Il dato sarà determinante per le aspettative dei trader in vista della riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed guidata da Jerome Powell, dei prossimi 12-13 dicembre.

Il 1° novembre scorso la Fed ha annunciato di aver lasciato i tassi sui fed funds invariati al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%.

I tassi sono stati lasciati fermi per la seconda riunione consecutiva, dopo gli 11 rialzi lanciati agli inizi del 2023, inclusi quattro nel 2023, volti a sfiammare il balzo dell’inflazione negli Stati Uniti.