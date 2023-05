Wall Street: future poco mossi, sale l’attesa per la Fed

I future di Wall Street puntano verso un avvio cauto per Dow Jones, S&P500 e Nasdaq, dopo il selloff di ieri alimentato dalle preoccupazioni per il comparto bancario.

Oggi sono stati diffusi i dati ADP sugli impieghi nel settore privato, pari a 296 mila unità ad aprile. I numeri nettamente superiori alle attese testimoniano la resilienza del mercato del lavoro, malgrado il raffreddamento dell’economia.

L’attenzione è già proiettata verso la Federal Reserve, che alle 20:00 ore italiane comunicherà la decisione sui tassi di interesse. Il mercato ha già scontato un aumento di 25 punti base, ma gli operatori attendono soprattutto indicazioni sulle prossime mosse dell’istituto, per capire se possa esserci una pausa nel ciclo restrittivo a partire da giugno.

Sullo sfondo, permangono i timori per l’eventuale default degli Usa in mancanza di un accordo sul tetto del debito. Il presidente americano Joe Biden ha annunciato che non intende negoziare sui tagli alla spesa pubblica, chiesti come contropartita dalla Camera repubblicana per evitare il default.

In uscita oggi anche gli indici PMI servizi e composito, oltre all’ISM servizi di aprile e i dati sulle scorte di petrolio.