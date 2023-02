Wall Street aspetta il riscatto con Powell. Focus su tassi Treasuries e su battaglia AI Microsoft-Google-Baidu

Wall Street sull’attenti in attesa del discorso che sarà proferito oggi dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Ieri il Dow Jones Industrial Average è sceso di 34,99 punti (-0,1%), in calo per la terza sessione consecutiva; lo S&P 500 ha perso lo 0,61%, mentre il Nasdaq Composite è arretrato dell’1%.

A pesare il balzo dei rendimenti dei Treasuries Usa: i tassi dei titoli di stato a 10 anni sono balzati al 3,619%, record dal 10 gennaio scorso, mentre i rendimenti dei Treasuries a 1 anno sono volati fino al 4,841%, al record dal 6 gennaio scorso. Al valore massimo dal 6 gennaio anche i rendimenti dei Treasuries a due anni, balzati al 4,412%.

Massima attenzione al discorso che sarà proferito nella giornata di oggi dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell, dopo i timori su nuovi rialzi dei tassi aggressivi rinfocolati con la pubblicazione, venerdì scorso, del rapporto no-farm payrolls.

Dal report occupazionale Usa è emerso che l’economia degli Stati Uniti ha creato il mese scorso ben 517.000 nuovi posti di lavoro, ben oltre la crescita di 185.000 nuove buste paga attesa dal consensus, e a un ritmo molto più forte anche rispetto ai 223.000 nuovi posti di lavoro creati a dicembre.

Alle 12.50 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones e sullo S&P 500 sono praticamente piatti, con variazioni rispettivamente pari a -0,09% e +0,01%, mentre i futures sul Nasdaq avanzano dello 0,12%.

Jerome Powell parlerà oggi, martedì 7 febbraio, all’Economic Club di Washington.

La scorsa settimana, sono state proprio le parole di Powell a scatenare gli acquisti su Wall Street, con gli investitori che hanno dato una interpretazione dovish alle sue dichiarazioni.

Powell ha parlato nella conferenza stampa successiva all’annuncio del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, che mercoledì scorso 1° febbraio ha reso nota la decisione di alzare i tassi di interesse Usa di 25 punti base, al nuovo range compreso tra il 4,5% e il 4,75%, record dall’ottobre del 2007.

Sul fronte societario, grande fermento su quello che sembra confermarsi il grande tema del 2023: l’intelligenza artificiale.

Nelle ultime ore Microsoft ha confermato il lancio di un evento, previsto per la giornata di oggi che, secondo alcune fonti potrebbe essere collegato all’AI chatbot ChatGPT, su cui il colosso software Usa sta puntando.

Ieri Google ha lanciato ufficialmente la sua sfida a ChatGPT annunciando la propria chatbot Bard e il colosso cinese Baidu, noto anche come Google cinese, ha fatto lo stesso.

Alla borsa di Hong Kong il titolo Baidu è schizzato di oltre il 15%, volando ai record dalla metà di febbraio del 2022.

Alphabet, la holding di cui fa parte Google, segna un lieve rialzo in premercato dopo la perdita accusata ieri, nonostante l’annuncio dell’Ai chatbot Bard.

Intanto, in premercato a Wall Street il titolo di Baidu, scambiato anche alla borsa di New York, vola del 14,5%.