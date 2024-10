Wall Street apre in ribasso: Dow Jones perde lo 0,30%, Nasdaq apre a -0,43%

Wall Street ha aperto la giornata in ribasso, riflettendo l’incertezza degli investitori di fronte alle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente e all’attesa di nuovi dati economici dagli Stati Uniti. Dopo una sessione precedente che si è chiusa appena sopra la parità, il mercato mostra segni di cautela.

In apertura gli indici principali sono in calo: il Dow Jones perde 125,94 punti, pari a un -0,30%, lo S&P 500 scende di 15,01 punti, corrispondente a un -0,26%, mentre il Nasdaq diminuisce di 77,40 punti, registrando un -0,43%. Il prezzo del petrolio Wti, un altro indicatore chiave, continua a salire in risposta all’escalation in Medio Oriente, guadagnando il 2,71% e raggiungendo i 72 dollari al barile.