Wall Street apre in rialzo post Fed, stasera i conti di Apple

Partenza in rialzo per Wall Street all’indomani della Federal Reserve (Fed) che ha mantenuto i tassi fermi e non sembra pronta per iniziare il ciclo di tagli. Sul mercato si guarda alla stagione degli utili con i numeri di Apple in uscita stasera e ai dati sul mercato del lavoro attesi per domani.

Quando sono trascorsi pochi minuti dall’avvio degli scambi a New York, l’indice Dow Jones sale dello 0,4% circa, l’S&P avanza dello 0,5% e il Nasdaq mostra una crescita dello 0,85%.