Wall Street apre in rialzo: Dow Jones sale dello 0,23%, Nasdaq guadagna l’1,16%

La seduta di oggi a Wall Street si è aperta con segno positivo, alimentata dai dati sui prezzi alla produzione di luglio che hanno registrato un incremento inferiore rispetto alle previsioni degli analisti. L’indice dei prezzi alla produzione è cresciuto dello 0,1% su base mensile, mentre la componente core ha segnato un aumento dello 0,3%, contro le attese di un aumento dello 0,2% per entrambe le misure.

Ora l’attenzione degli investitori si sposta sull’imminente pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo, prevista per domani, e sui dati delle vendite al dettaglio di giovedì. Gli operatori di mercato stanno cercando di capire se, nonostante le preoccupazioni per un possibile rallentamento della crescita economica e l’aumento delle pressioni inflazionistiche, la Federal Reserve avrà spazio di manovra per garantire un ‘atterraggio morbido’ all’economia.

In apertura di seduta il Dow Jones è salito di 91,09 punti (+0,23%), l’S&P 500 ha guadagnato 40,17 punti (+0,75%) e il Nasdaq è aumentato di 193,91 punti (+1,16%).