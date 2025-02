Wall Street apre in leggero rialzo: Dow Jones guadagna lo 0,11%

La sessione odierna di Wall Street si apre con un aumento moderato, in un contesto dominato da una serie di risultati trimestrali che hanno offerto un quadro misto. I titoli del settore semiconduttori hanno subito un calo, con Qualcomm e Arm che hanno registrato perdite rispettivamente del 4,8% e del 6,8%, mentre Skyworks Solutions ha visto un crollo del 25%.

Nel settore automobilistico Ford Motor ha ceduto il 4,3% in seguito all’annuncio di previsioni difficili per il 2025. Anche Honeywell ha visto un calo superiore al 4% dopo che la sua guidance annuale si è rivelata inferiore alle aspettative, accompagnata dalla notizia della divisione della conglomerata in tre entità indipendenti. In controtendenza, Eli Lilly ha guadagnato il 2% grazie a un utile per azione di 5,32 dollari su ricavi di 13,53 miliardi, superando le attese che erano di 4,95 dollari su 13,57 miliardi di ricavi. Anche Amazon ha registrato un incremento dello 0,7% in attesa della pubblicazione della sua trimestrale prevista per la chiusura dei mercati odierni.

All’avvia delle contrattazioni odierne l’indice Dow Jones è in aumento di 50,71 punti (+0,11%), lo S&P 500 cresce di 13,30 punti (+0,22%), e il Nasdaq avanza di 16,27 punti (+0,08%). Il prezzo del petrolio Wti al Nymex segna un incremento dell’1,01%, attestandosi a 71,75 dollari al barile.