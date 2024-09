Wall Street apre di nuovo in rialzo dopo i record dei giorni scorsi

Wall Street ha aperto in rialzo, sostenuta dai nuovi dati sull’inflazione di agosto. Il dato PCE (indice dei prezzi delle spese per consumi personali), considerato dalla Federal Reserve la misura preferita per valutare l’inflazione, è salito dello 0,1% rispetto al mese precedente, in linea con le previsioni, e del 2,2% rispetto all’anno precedente, leggermente inferiore al 2,3% stimato. A luglio, l’indice era al 2,5%.

Ieri Wall Street aveva registrato una seduta positiva, con lo S&P 500 che ha segnato la 42esima chiusura record dell’anno. In apertura di oggi, il Dow Jones è salito di 78,27 punti (+0,19%), lo S&P 500 di 8,83 punti (+0,15%) e il Nasdaq di 39,06 punti (+0,21%). In controtendenza, il prezzo del petrolio WTI al Nymex è sceso dello 0,06%, attestandosi a 67,63 dollari al barile.