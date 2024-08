Seduta debole in apertura a Wall Street. All’avvio delle contrattazioni odierne il Dow Jones è sostanzialmente stabile a 40.537 punti, mentre, al contrario l’S&P 500 si posiziona sotto la parità con 5.531 punti. In lieve ribasso anche il Nasdaq 100 (-0,41%). Il petrolio Wtj e’ in ribasso del 2,05% a 76,56 dollari al barile, dopo che il Qatar sta premendo sull’Iran per ritardare l’attacco ad Israele.