Wall Street, apertura debole: Dow Jones cede l’1,20%

Wall Street apre la settimana con il piede sbagliato, in un clima di scambi ridotti complice il periodo festivo. Gli investitori guardano con attenzione agli sviluppi delle borse, cercando di recuperare terreno dopo i ribassi registrati venerdì scorso. Con l’avvicinarsi delle ultime sedute dell’anno, molti sono impegnati nell’aggiustamento dei portafogli.

Il conto alla rovescia per la chiusura del 2024 vede la borsa americana sulla buona strada per raggiungere i massimi storici, con il Dow Jones e l’S&P 500 in crescita rispettivamente del 14% e del 25%, e il Nasdaq in salita di oltre il 31%. Tuttavia, la giornata odierna mostra un calo nelle prime rilevazioni: il Dow Jones è in flessione dell’1,20%, l’S&P 500 perde l’1,32% scendendo a 5.892 punti, mentre il Nasdaq 100 peggiora dell’1,55% e l’S&P 100 cala dell’1,42%.