Vontobel emette un nuovo Cedola Fissa dotato di Airbag sui titoli bancari italiani

Vontobel torna sul secondario con un nuovo Cedola Fissa Certificate dotato di Airbag 60%, con Barriera al 40% ed in grado di offrire un rendimento annuo del 9%. Il sottostante è un paniere formato dai principali titoli bancari italiani: Intesa Sanpaolo, Bper Banca, UniCredit e Banco Bpm.

Un certificato con 3 punti di forza

Nell’ultima emissione di Vontobel è stata concepita una struttura che integra queste tre distinte caratteristiche, progettate per massimizzare la protezione dell’investimento senza rinunciare ad un rendimento competitivo.

Questa strategia unica combina la resilienza fornita da una Barriera posizionata al 40%, l’efficacia dell’opzione Airbag e la regolare remunerazione periodica slegata dall’andamento dei sottostanti, che sono i principali titoli bancari italiani: Intesa Sanpaolo, Bper Banca, UniCredit e Banco Bpm. Questo approccio mira a offrire agli investitori una soluzione completa con cui navigare con sicurezza attraverso le fluttuazioni di mercato mantenendo un occhio di riguardo per il potenziale di rendimento.

Le caratteristiche principali

Entrando nello specifico, lo Strike è posto al 60% del Prezzo di Riferimento Iniziale. Pertanto, in caso di evento Barriera la performance finale, valida ai fini del rimborso, verrà calcolata a partire da questo livello e non dal Prezzo di Riferimento iniziale, andando a contenere in maniera importante le perdite.

La Barriera, discreta ed osservata esclusivamente a scadenza, non è posizionata allo stesso livello dello Strike, come comunemente avviene nei Certificati dotati di Airbag, ma un 20% al di sotto: al 40% del Prezzo di Riferimento Iniziale. Questo disallineamento non deve confondere in quanto, il meccanismo Airbag appena approfondito, entrerà in funzione esclusivamente in caso di rilevazione finale al di sotto del Livello Barriera del 40%.

Il prodotto offre, inoltre, premi mensili incondizionati dello 0,75% (9% annuo), possibilità di Autocall a partire dal sesto mese (agosto 2024) con Livello Autocall decrescente dal 100% all’85%. La durata è di 2 anni e mezzo con scadenza prevista per il 10 agosto 2026.

Scenari intermedi e a scadenza

Gli scenari alle date di valutazione intermedie sono due:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall (a partire da agosto 2024), il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo.

2) Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto del Livello Autocall, il prodotto non si estingue e continua a pagare il premio incondizionato.

Gli scenari a scadenza sono due:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Barriera, l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo.

2) Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della Barriera a scadenza, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con la peggiore performance moltiplicata per il Fattore Airbag, con relativa perdita sul capitale investito, attutita però dalla presenza dell’Airbag.

I dettagli del nuovo prodotto

ISIN Sottostante Livello Autocall Barriera Prezzo Strike Importo Bonus Scadenza DE000VM9XHZ3 Intesa Sanpaolo, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, UniCredit, Banco BPM dal 100% all’85% da agosto 2024 40% 60% cedola mensile incondizionata EUR 0,75 (9,00% p.a.) 10 agosto 2026

Per maggior informazioni visita il sito internet dell’emittente: https://markets.vontobel.com/it-it