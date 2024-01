Vontobel Certificati chiude il 2023 con 1,7 miliardi di euro di controvalore intermediato

Vontobel si conferma uno dei principali player nel campo dei certificati all’interno del SeDeX di Borsa Italiana, mercato in cui è presente dal 2016. Nell’anno appena conclusosi, Vontobel ha saputo ritagliarsi una quota di mercato pari al 12,5%, con un controvalore intermediato complessivo di 1.703,1 milioni di euro. Tale dato posiziona Vontobel come quarto emittente sul mercato italiano. Il risultato arriva grazie al contributo, in particolare, dei suoi certificati d’investimento (in particolare i certificati di tipo Express) e dei suoi certificati a leva fissa, che complessivamente hanno raggiunto un controvalore intermediato di quasi 1,3 miliardi di euro.

L’ampiezza e la varietà della gamma sono solo alcuni degli aspetti alla base dei risultati raggiunti dalla società. A essi si aggiungono:

– L’appartenenza a un gruppo bancario solido e quotato: la garante dei prodotti è Vontobel Holding AG, la controllante del gruppo Vontobel. Vontobel Holding AG, in termini di solidità e stabilità, ha una posizione patrimoniale che dal 2014 continua a superare in modo significativo i propri obiettivi e i requisiti FINMA (CET1 ratio del 17,3% e Total Capital Ratio del 24% nella prima parte di 2023). Le azioni di Vontobel Holding AG sono quotate al SIX Swiss Exchange e presentano una struttura azionaria stabile, in quanto la maggioranza delle azioni è detenuta dalla famiglia Vontobel. Il rating di Vontobel Holding AG è Moody’s A2 (outlook negativo).

– La profonda expertise del campo degli strumenti derivati quotati: Vontobel ha una lunga expertise (ha esordito nel mercato svizzero oltre 20 anni fa) e conta su dimensioni globali e una solida presenza nei principali mercati europei (Scandinavia, Germania, Francia e Italia) e Svizzera.

Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia ha commentato: