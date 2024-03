Volvo registra un calo del 2% nel volume delle vendite di febbraio

Le vendite di Volvo sono diminuite del 2% a febbraio rispetto all’anno precedente, raggiungendo le 50.315 auto, come ha dichiarato il gruppo svedese, indicando il periodo del Capodanno lunare in Cina come la principale spiegazione del calo.

Volvo, posseduta in maggioranza dalla cinese Geely Holding, ha dichiarato in un comunicato che le vendite di auto completamente elettriche sono aumentate del 14% e hanno rappresentato il 22% di tutte le vendite a livello globale nel mese.

A gennaio, l’azienda ha dichiarato di essere fiduciosa in una “enorme crescita” del mercato dei veicoli elettrici e prevede che gli EV rappresenteranno la metà del volume di vendite entro la metà del decennio e che venderà solo veicoli elettrici entro il 2030.