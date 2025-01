Volvo: calo degli utili nel quarto trimestre, frenano mezzi pesanti

Volvo ha registrato un calo degli utili nel quarto trimestre a causa della domanda più debole per i mezzi pesanti in alcuni mercati chiave, tra cui l’Europa. Il reddito operativo rettificato è sceso a circa 14 miliardi di corone (1,3 miliardi di dollari), con un calo attribuito a una minore attività di trasporto merci e costruzioni.

Volvo, Daimler Truck Holding e Traton stanno affrontando pressioni per ridurre i costi a fronte di una domanda debole in Europa e di una politica di prezzi meno favorevole che incide sulla redditività. Ora devono anche affrontare la minaccia di tariffe aggiuntive negli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump.

Le consegne di nuovi camion di Volvo sono diminuite dell’11% nel quarto trimestre, a 58.706 unità, con uno sviluppo positivo in Sud America, una performance stabile in Nord America e una flessione in Europa.

I nuovi ordini nel periodo sono aumentati di circa il 25% a 61.200 veicoli, principalmente spinti da flotte più grandi in Europa orientale e dalla domanda di camion per usi speciali negli Stati Uniti.

Il consiglio di amministrazione di Volvo ha proposto un dividendo ordinario di 8 corone per azione e un dividendo straordinario di 10,50 corone per azione.