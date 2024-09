Volkswagen: accantonamenti fino a €4 mld per tagli dal 4Q

Volkswagen potrebbe accantonare 3-4 miliardi di euro già dal quarto trimestre di quest’anno, in vista dei tagli del personale annunciati.

Lo afferma Jefferies in una nota, dopo che il colosso tedesco ha affermato che sta prendendo in considerazione la chiusura di stabilimenti in Germania per la prima volta nella sua storia. La mossa è mirata a ridurre i costi, mentre la concorrenza dei produttori asiatici si fa sempre più serrata. Secondo gli analisti, “non esiste un piano B che escluda la riduzione della capacità”.