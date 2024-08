Volksbank chiude il primo semestre 2024 con un utile in crescita dell’8,5%

Nel primo semestre del 2024, Volksbank ha riportato un utile di 58 milioni di euro, segnando un aumento dell’8,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il margine finanziario ha visto una crescita del 2,2%, attestandosi a circa 194 milioni di euro, grazie all’incremento delle commissioni (+5,7%) e alla stabilizzazione delle attività finanziarie. I ricavi operativi netti sono cresciuti dell’1,8%, raggiungendo i 192,2 milioni di euro, mentre il margine d’interesse è diminuito del 7,4%, scendendo a 129,7 milioni di euro rispetto ai 140 milioni del primo semestre 2023.

La Banca Popolare dell’Alto Adige ha visto il suo patrimonio netto crescere ulteriormente, raggiungendo i 951 milioni di euro, equivalenti a 19,65 euro per azione. Il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Cet 1) è migliorato, passando dal 15,3% di fine 2023 al 15,7%. Il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre un dividendo straordinario di oltre 10 milioni di euro, da aggiungere ai 32 milioni già distribuiti ai soci a maggio 2024. Questa proposta sarà valutata durante l’assemblea straordinaria convocata per il 25 settembre. Lukas Ladurner, presidente di Volksbank, ha dichiarato: ‘Volksbank è solida, efficiente e in crescita. Questo ci permette di proporre una distribuzione straordinaria di dividendi pari a 21 centesimi per azione, che si sommano ai 67 centesimi già distribuiti, per un totale di 88 centesimi per azione nel 2024.’