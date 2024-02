Vodafone Group batte le attese sui ricavi nel 3° trimestre

Vodafone Group ha pubblicato una trimestrale migliore del previsto, con ricavi organici da servizi in aumento del 4,7% a €9,38 miliardi ($10,1 miliardi) nei tre mesi terminati a dicembre, grazie alle vendite nel segmento corporate. Il dato del 3Q supera la media delle stime degli analisti raccolte da Bloomberg, pari al 4,3%.

L’azienda sta cercando di dismettere alcune attività nei mercati europei in difficoltà, nell’ambito della strategia di rilancio del Ceo Margherita Della Vella. Vodafone ha rifiutato l’offerta di Iliad per il business in Italia, ma i regolatori hanno approvato la cessione della sua unit spagnola a Zegona la scorsa settimana.

Infine, l’ente di vigilanza sulla concorrenza del Regno Unito ha avviato un’indagine lo scorso mese sul piano dell’azienda per unirsi con CK Hutchison, un’operazione che creerebbe il più grande operatore mobile del Regno Unito.