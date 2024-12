Vista Equity Partners e Warburg Pincus acquisiscono Activ Software: via libera dalla Commissione Europea

La Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione congiunta di Activ Software Holdings da parte delle società statunitensi Vista Equity Partners Management e Warburg Pincus. Questa operazione, che interessa principalmente il settore del software per la gestione delle operazioni IT, è stata approvata in base al Regolamento sulle concentrazioni dell’UE.

Secondo la Commissione, la fusione non presenta rischi significativi per la concorrenza nel mercato, grazie alla posizione di mercato combinata delle parti coinvolte che risulta limitata. L’approvazione è stata concessa attraverso la procedura di revisione semplificata delle concentrazioni, dimostrando che le preoccupazioni antitrust sono minime.

Vista Equity Partners e Warburg Pincus, entrambe con una solida presenza nel settore tecnologico, hanno accolto positivamente la decisione. L’acquisizione mira a potenziare ulteriormente le capacità di Activ Software nel fornire soluzioni all’avanguardia per la gestione IT.