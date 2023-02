Vision Fund (SoftBank) registra il quarto trimestre consecutivo di perdite

Il Vision Fund, braccio d’investimento di punta di SoftBank, ha registrato la quarta perdita trimestrale consecutiva, a causa del crollo delle valutazioni tecnologiche che continua a colpire il colosso giapponese.

Il segmento Vision Fund ha registrato una perdita ante imposte di 660 miliardi di yen giapponesi (5 miliardi di dollari) per il trimestre di dicembre. La perdita del Vision Fund di SoftBank sugli investimenti è stata di 730,35 miliardi di yen nel periodo di tre mesi. Il Gruppo SoftBank ha registrato una perdita netta di 783,4 miliardi di yen, tornando a una perdita trimestrale dopo aver registrato un utile nel trimestre luglio-settembre.

È stato un periodo difficile per SoftBank, il cui Vision Fund ha partecipazioni in una serie di società tecnologiche, dalle start-up ai colossi quotati in borsa. SoftBank ha dichiarato che alcune delle maggiori perdite dell’ultimo trimestre sono dovute a una “diminuzione complessiva del valore equo delle società in portafoglio, che riflette principalmente le riduzioni di valore delle società con performance più deboli e i cali del prezzo delle azioni di società comparabili al mercato”. Tra gli investimenti di SoftBank che hanno registrato le performance peggiori ci sono l’azienda cinese di intelligenza artificiale SenseTime, che è scesa del 57% nell’ultimo anno, e il gruppo tecnologico indonesiano GoTo che ha visto le sue azioni crollare di oltre il 65%.