Visco (Bankitalia): persistono rischi al sistema finanziario. Incertezza rimane elevata

Incertezza rimane elevata dice Visco riferendosi all’economia mondiale a seguito di alcune crisi bancarie avviate negli Usa

La guerra in Ucraina e la crisi energetica che ne ha derivato minano la stabilità finanziaria dice il numero uno di via Nazionale.

L’orientamento della politica monetaria deve continuare a essere definito in modo da garantire un rientro progressivo, ma non lento, dell’inflazione verso l’obiettivo— “il ritorno dell’inflazione su livelli in linea con l’obiettivo sarà più rapido e meno costoso se tutti – imprese, lavoratori e governi – contribuiranno a questo fine, rafforzando l’efficaciadell’indispensabile ancorché equilibrata normalizzazione monetaria. Le strategie di prezzo delle imprese giocheranno un ruolo fondamentale: simmetricamente a quanto avvenuto nella fase di rialzo dei corsi dell’energia del 2022, le recenti riduzioni di costo dovrebbero ora essere trasmesse ai prezzi dei beni e dei servizi”