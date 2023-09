Visa e Scalapay: innovazioni nei pagamenti rateali in Italia, Francia e Spagna

Visa, colosso globale nell’ambito dei pagamenti digitali, e Scalapay, attore emergente nel settore del Buy Now, Pay Later (BNPL), hanno annunciato l’instaurazione di una partnership strategica. Il loro obiettivo comune è quello di innovare e rivoluzionare il settore dei pagamenti rateali, focalizzandosi inizialmente sui mercati italiano, francese e spagnolo.

Questa alleanza si basa sulla combinazione delle competenze e della capacità di innovazione di entrambe le società. L’obiettivo è quello di offrire ai consumatori soluzioni di pagamento flessibili e di semplice utilizzo. La collaborazione tra Visa e Scalapay prenderà il via in Italia, per poi espandersi progressivamente in Francia e Spagna.